Март, 10 в 13:48

Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны Украины.

Об этом 10 марта сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск нет, хотя они ежедневно пытаются найти какой-нибудь слабый участок в обороне, – говорит руководитель ОВА.

Сейчас, говорит Сергей Гайдай, оккупанты всячески пытаются хоть на время “уменьшить то количество гробов, что поедет непосредственно в Россию”.

Сейчас смотрят

Решить огромную проблему с количеством погибших захватчики решили за счет строительства крематория и отправки на фронт детей.

Для этого луганский гауляйтер уже обнародовал “документ”, в котором говорится о военном учете подростков 2006 года рождения.

Пока же во всех населенных пунктах вдоль линии фронта оккупанты либо вообще выгоняют людей из домов, либо подселяются к ним.

– И, кстати, мародерством россияне занимаются несмотря на то, есть владельцы дома или нет. Даже если они проживают в доме, где есть владелец, все равно могут там грабить и отбирать имущество, – рассказывает Сергей Гайдай.

Однако подселяющиеся надолго не задерживаются.

– Их подселили, через время отправили на фронт, а потом заселяются новые. Это свидетельствует о том, что они с фронта либо не возвращаются вообще, либо возвращаются трехсотыми и сразу же их везут в госпиталь, – отмечает руководитель Луганской областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай