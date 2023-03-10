Никаких прорывов РФ в Луганской области нет – Гайдай
Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны Украины.
Об этом 10 марта сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
– Никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск нет, хотя они ежедневно пытаются найти какой-нибудь слабый участок в обороне, – говорит руководитель ОВА.
Сейчас, говорит Сергей Гайдай, оккупанты всячески пытаются хоть на время “уменьшить то количество гробов, что поедет непосредственно в Россию”.
Решить огромную проблему с количеством погибших захватчики решили за счет строительства крематория и отправки на фронт детей.
Для этого луганский гауляйтер уже обнародовал “документ”, в котором говорится о военном учете подростков 2006 года рождения.
Пока же во всех населенных пунктах вдоль линии фронта оккупанты либо вообще выгоняют людей из домов, либо подселяются к ним.
– И, кстати, мародерством россияне занимаются несмотря на то, есть владельцы дома или нет.
Даже если они проживают в доме, где есть владелец, все равно могут там грабить и отбирать имущество, – рассказывает Сергей Гайдай.
Однако подселяющиеся надолго не задерживаются.
– Их подселили, через время отправили на фронт, а потом заселяются новые.
Это свидетельствует о том, что они с фронта либо не возвращаются вообще, либо возвращаются трехсотыми и сразу же их везут в госпиталь, – отмечает руководитель Луганской областной военной администрации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай