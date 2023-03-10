Жодних проривів РФ у Луганській області немає – Гайдай
Ситуація в Луганській області стабільно важка, але повністю контрольована Силами оборони України.
Про це 10 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Жодних проривів з боку російських окупаційних військ немає, хоча вони щоденно намагаються знайти якусь слабку ділянку в обороні, – говорить керівник ОВА.
Нині, каже Сергій Гайдай, окупанти всіляко намагаються хоч на певний час “зменшити ту кількість трун, що поїдуть безпосередньо до Росії”.
Вирішити величезну проблему з кількістю загиблих загарбники вирішили за рахунок будівництва крематорію та відправлення на фронт дітей.
Для цього луганський гауляйтер вже оприлюднив “документ”, у якому йдеться про військовий облік підлітків 2006 року народження.
Поки ж у всіх населених пунктах уздовж лінії фронту окупанти або взагалі виганяють людей із будинків, або підселяються до них.
– І, до речі, мародерством росіяни займаються попри те, є власники будинку чи немає. Навіть якщо вони проживають у будинку, де є власник, все одно можуть там грабувати та забирати майно, – розповідає Сергій Гайдай.
Однак ті, хто підселяються, надовго не затримуються.
– Їх підселили, через певний час відправили на фронт, а потім заселяються нові. Це свідчить про те, що вони з фронту або не повертаються взагалі, або повертаються трьохсотими й до одразу ж їх везуть до шпиталю, – зауважує керівник Луганської обласної військової адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай