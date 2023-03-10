Жодних проривів РФ у Луганській області немає – Гайдай

Березень, 10 в 13:48

Ситуація в Луганській області стабільно важка, але повністю контрольована Силами оборони України.

Про це 10 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Жодних проривів з боку російських окупаційних військ немає, хоча вони щоденно намагаються знайти якусь слабку ділянку в обороні, – говорить керівник ОВА.

Нині, каже Сергій Гайдай, окупанти всіляко намагаються хоч на певний час “зменшити ту кількість трун, що поїдуть безпосередньо до Росії”.

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Вирішити величезну проблему з кількістю загиблих загарбники вирішили за рахунок будівництва крематорію та відправлення на фронт дітей.

Для цього луганський гауляйтер вже оприлюднив “документ”, у якому йдеться про військовий облік підлітків 2006 року народження.

Поки ж у всіх населених пунктах уздовж лінії фронту окупанти або взагалі виганяють людей із будинків, або підселяються до них.

– І, до речі, мародерством росіяни займаються попри те, є власники будинку чи немає. Навіть якщо вони проживають у будинку, де є власник, все одно можуть там грабувати та забирати майно, – розповідає Сергій Гайдай.

Однак ті, хто підселяються, надовго не затримуються.

– Їх підселили, через певний час відправили на фронт, а потім заселяються нові. Це свідчить про те, що вони з фронту або не повертаються взагалі, або повертаються трьохсотими й до одразу ж їх везуть до шпиталю, – зауважує керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай