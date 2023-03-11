Март, 11 в 6:22

За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак российского врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, оккупанты пытались продвигаться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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Враг никак не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Кроме того, угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области. Оккупанты более 100 раз из реактивных систем залпового огня обстреливали наши позиции и мирные населенные пункты — есть раненые гражданские, повреждена инфраструктура и жилые дома.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также воины ВСУ сбили вражеский беспилотник типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.