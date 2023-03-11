За сутки ВСУ отбили более 100 атак врага на пяти направлениях
За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак российского врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, оккупанты пытались продвигаться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Враг никак не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
Кроме того, угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области. Оккупанты более 100 раз из реактивных систем залпового огня обстреливали наши позиции и мирные населенные пункты — есть раненые гражданские, повреждена инфраструктура и жилые дома.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Также воины ВСУ сбили вражеский беспилотник типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.