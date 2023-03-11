Березень, 11 в 6:22

Впродовж минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак російського ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, окупанти намагалися просуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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Ворог ніяк не полишає спроб повністю захопити Донецьку та Луганську області..

Крім того, загроза завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та чотири ракетних удари по Донецькій області. Окупанти понад 100 разів з реактивних систем залпового вогню обстрілювали наші позиції та мирні населені пункти – є поранені цивільні, пошкоджено інфраструктуру і житлові будинки.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також воїни ЗСУ збили ворожий безпілотник типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, один засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 381-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.