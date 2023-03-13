Есть договоренности со странами, открытый вопрос только тип самолета: Игнат об обучении украинских пилотов
Западные партнеры готовы обучать украинских пилотов, открытым вопросом остается только тип самолета.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Он отметил, что когда будет определен тип самолета, обучение может проходить в тех странах, где этот тип самолета есть на вооружении.
– Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета есть на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиа тренажеры. Тренажер это такой же самолет, только он в учебных аудиториях с виртуальной визуализацией, — сказал он.
По словам спикера, подобное обучение происходило и в США, наши пилоты изучали опыт западных коллег.
– Есть положительные моменты в этом, оценивается уровень подготовки наших пилотов, которые могут быть направлены на обучение. А такой список, вы знаете, уже есть. Оценен как довольно приличный, высокий, — отметил Игнат.
Напомним, двое украинских пилотов отправились в Соединенные Штаты. ВВС США на базе в Аризоне проверяют навыки военных для возможного обучения на истребителях, в частности F-16.