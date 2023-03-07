США оцінюють вміння українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

Березень, 07 в 9:09

ВПС США на базі в Аризоні перевіряють навички українських пілотів для можливого навчання на винищувачах, зокрема F-16.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела.

– Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16, – йдеться в повідомленні.

Американський чиновник розповів, що українські пілоти прибули в Тусон, штат Аризона, для ознайомлення, яке є “рутинною діяльністю в рамках постійного діалогу між українськими та американським військовими”.

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– Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США, – зазначив він.

CNN зазначає, що хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність може означати, що США не повністю відкинули можливість надання Україні F-16.

Видання додає, що оцінку навичок українських пілотів проводить 162 винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

Напередодні американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що двоє українських пілотів перебувають у США для оцінювання їхніх навичок. Журналісти стверджували, що влада США схвалила відправлення ще близько 10 українських пілотів до США вже цього місяця.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили факт перебування у США двох українських пілотів. Американські фахівці аналізують їхній бойовий досвід, знання та уміння.