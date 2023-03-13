Є домовленості з країнами, відкрите питання лише тип літака: Ігнат про навчання українських пілотів

Березень, 13 в 11:07

Західні партнери готові навчати українських пілотів, відкритим питанням залишається лише тип літака.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що коли буде визначено тип літака, навчання може проходити у тих країнах, де цей тип літака є на озброєнні.

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– Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіа тренажери. Тренажер це такий самий літак, тільки він в навчальних аудиторіях з віртуальною візуалізацією, – сказав він.

За словами речника, подібне навчання відбувалося і в США, наші пілоти вивчали досвід західних колег.

– Є позитивні моменти в цьому, оцінюється рівень підготовки наших пілотів, які можуть бути направлені на навчання. А такий список, ви знаєте, вже є. Оцінено як доволі пристойний, високий, – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, двоє українських пілотів відправилися у Сполучені Штати. ВПС США на базі в Аризоні перевіряють навички військових для можливого навчання на винищувачах, зокрема F-16.