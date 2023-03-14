Панічні настрої зростають: у Криму набирає обертів масова мобілізація

Березень, 14 в 17:27

Так звана “часткова мобілізація” російської влади в окупованому Криму почала набирати обертів, що викликає занепокоєння серед населення півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст збільшується. Водночас серед колаборантів і росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про підготовку до евакуації бізнесу РФ, який зайшов на півострів після анексії у 2014 році. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, який ще у 2022 році просів і не матиме жодного попиту цього сезону.