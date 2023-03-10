Пакуйте чемоданы, окопы не помогут: эксперт рассказал о сценарии освобождения Крыма

Март, 10 в 14:08

Временно оккупированный Россией Крым может быть освобожден по сценарию острова Змеиный, который адаптируют для несколько большей территории.

Об этом в своем Telegram рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

– Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов, — написал он.

Основной задачей ВСУ для старта активной фазы этого сценария — это выход к административной границе полуострова, после чего начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

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– Важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несравнимых с функционированием повреждений единой логистической артерии, соединяющей материковую Россию и полуостров с Крымским мостом, — отметил Коваленко.

Эксперт отметил, что контингент российских войск на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным.

Возведение линий обороны, рытье окопов и установка фортификационных сооружений, чем сейчас активно занимаются россияне в Крыму, им не помогут.

– Россияне прямо сейчас готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован ни при каких обстоятельствах. В целом, тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учетом того, как в реальности видится освобождение полуострова. Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и зароют, – резюмировал Коваленко.

Как мы рассказывали ранее, в Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.