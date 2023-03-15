10 Leopard и 2 NASAMS: Швеция и Норвегия согласовали предоставление Украине оружия
Швеция передает Украине 10 танков Leopard, Норвегия – 2 системы ПВО NASAMS.
Об этом во время брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
– Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО, – Ред.), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину, – отметил министр обороны.
Страны-союзницы договорились об этом во время очередной встречи Рамштайна.
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Кроме того, Остин добавил, что обязательство обеспечить определенные оборонные потребности Украины взяла на себя Словения.