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Факты / Україна

Рамштайн-10 вселяет оптимизм: Резников об итогах заседания Контактной группы по обороне Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Рамштайн-10 вселяет оптимизм: Резников об итогах заседания Контактной группы по обороне Украины

Итоги десятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн “вселяют оптимизм”.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

— Рамштайн-10 вселяет оптимизм: усиление противовоздушной обороны, поставки боеприпасов, тренировки и формирование “бронированного кулака”, — написал Резников в Twitter.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность “друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы”.

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Отметим, что 10-е заседание Контактной группа по обороне Украины в формате Рамштайн началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.

На заседании глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран готовы передать Украине более 150 танков Leopard. Это позволит нашему государству сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.

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Фото: Алексей Резников

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