Рамштайн-10 вселяет оптимизм: Резников об итогах заседания Контактной группы по обороне Украины
Итоги десятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн “вселяют оптимизм”.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
— Рамштайн-10 вселяет оптимизм: усиление противовоздушной обороны, поставки боеприпасов, тренировки и формирование “бронированного кулака”, — написал Резников в Twitter.
Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность “друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы”.
Отметим, что 10-е заседание Контактной группа по обороне Украины в формате Рамштайн началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.
На заседании глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран готовы передать Украине более 150 танков Leopard. Это позволит нашему государству сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.
Фото: Алексей Резников