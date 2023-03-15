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Факти / Україна

10 Leopard та 2 NASAMS: Швеція та Норвегія погодили надання Україні зброї

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ППО NASAMS

Швеція передає Україні 10 танків Leopard, Норвегія – 2 системи ППО NASAMS.

Про це під час брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

– Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО, – Ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України, – зазначив міністр оборони.

Країни-союзниці домовились про це під час чергової зустрічі Рамштайн.

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Крім цього, Остін додав, що зобов’язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.

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