10 Leopard та 2 NASAMS: Швеція та Норвегія погодили надання Україні зброї
Швеція передає Україні 10 танків Leopard, Норвегія – 2 системи ППО NASAMS.
Про це під час брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.
– Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО, – Ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України, – зазначив міністр оборони.
Країни-союзниці домовились про це під час чергової зустрічі Рамштайн.
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Крім цього, Остін додав, що зобов’язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.
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