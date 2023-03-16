Обговорення закінчиться найближчими днями: МВФ відзначив прогрес переговорів з Україною щодо програми

Березень, 15 в 22:24

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм відзначає прогрес за підсумками проведених політичних обговорень з владою України у Варшаві про можливу нову програму. Фонд наголошує на необхідності продовжити цей діалог найближчими днями.

– Обговорення між персоналом МВФ та владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, яку підтримує Фонд, – заявив представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Він зазначив, що “спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями”.

Нагадаємо, що з 8 по 15 березня місія МВФ працювала у Варшаві, де разом із представниками України обговорювалася майбутня програма фінансування.