Март, 02 в 11:33

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве, где вместе с представителями Украины будет обсуждаться будущая программа финансирования.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, стороны будут согласовывать условия и объемы программы.

Сейчас смотрят

– Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там есть много вопросов внутренней дискуссии Фонда, – отметил министр.

Он также рассказал, что в совете директоров МВФ есть некоторые противоречия, так как не все страны поддерживают Украину.

– Поэтому, чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, надо немного поработать, в том числе и внутри этой организации. Думаю, найдем необходимые решения, чтобы, начиная уже с апреля, у нас была полноценная программа с Фондом, – отметил глава Министерства финансов.

Сегодня Украина 50% своего бюджета тратит на войну, а 50% остальных финансируют западные партнеры. Сейчас цель такова, чтобы после войны Украина вышла на уровень более-менее самообеспечения.

Министр подчеркнул, что МВФ не выдвигает условий, которые мы не можем выполнить. Речь идет об обеспечении монетарной и фискальной стабильности, уменьшении уровня дефицита бюджета и обеспечении приемлемого уровня нагрузки на бюджет.

Также речь идет об антикоррупционных программах, заявил Марченко.

– Нет каких-либо критических оговорок, которые мы не могли бы снять или не могли бы обсуждать. То есть двигаемся в плотном графике, но есть понимание того, что конечная цель должна быть достигнута и у нас будет программа, – подчеркнул министр финансов Украины.

Реализация программы с МВФ возможна только при продолжении финансовой поддержки от стран G7, поскольку средств МВФ не хватит, чтобы покрыть все потребности Украины.

Киев надеется получить финансирование объемом около $15 млрд – это может покрыть разрыв дефицита госбюджета на этот год, который, по словам премьера Дениса Шмыгаля, составляет около $5 млрд.

Ранее британское издание Financial Times написало, что Евросоюз выделил Украине в декабре 18 млрд евро. Однако блок и другие партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы ускорили оказание поддержки нашему государству.