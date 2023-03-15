Березень, 15 в 19:03

Данія виділила Україні дев’ятий пакет військової допомоги на 1 млрд данських крон (приблизно €130 млн).

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

Пакет допомоги містить, серед іншого, патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни й ракети для систем протиповітряної оборони.

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Також Данія передає Україні 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тис. комплектів одягу для захисту від дощу, дев’ять мобільних станцій ремонту важкої техніки й шість ангарних наметів.

– Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет допомоги містить обладнання, яке Україна конкретно запросила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання, – прокоментував виконувач обов’язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен.

Збройні сили Данії розпочали підготовку, щоб все передати Україні якомога швидше.

Також сьогодні стало відомо, що Данія створить фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.