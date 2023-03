Дания создаст фонд помощи Украине на $1 млрд: на что пойдут средства

Дания в 2023 году создаст фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Дании.

Фонд будет состоять из трех частей. Около 5,4 млрд датских крон направят на военную поддержку в виде оружия, техники и обучения персонала.

Еще 1,2 млрд пойдут на гражданскую помощь, решение острых гуманитарных проблем. А на усилия датских компаний по восстановлению Украины будет выделено 0,4 млрд датских крон.

Комментируя событие, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что “украинцы борются не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы”.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил Данию за создание Фонда поддержки Украины, отметив, что такая помощь является залогом общей победы.

Sincerely grateful to ???????? @folketinget, PM @Statsmin and Government for establishing ???????? Support Fund. More than $1 billion in military, humanitarian & economic aid to Ukraine is a guarantee of bringing our common victory over the aggressor and the return of peace to Europe closer!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023