Дания создаст фонд помощи Украине на $1 млрд: на что пойдут средства

Март, 15 в 13:28

Дания в 2023 году создаст фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Дании.

— Ситуация в Украине чрезвычайно серьезная, и есть острая потребность в значительной поддержке. Борьба Украины за свободу — это борьба за демократические ценности и общество. Поэтому правительство объединило усилия с подавляющим большинством в датском парламенте, чтобы создать фонд в размере около 7 млрд DKK в 2023 году, — говорится в сообщении.

Фонд будет состоять из трех частей. Около 5,4 млрд датских крон направят на военную поддержку в виде оружия, техники и обучения персонала.

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Еще 1,2 млрд пойдут на гражданскую помощь, решение острых гуманитарных проблем. А на усилия датских компаний по восстановлению Украины будет выделено 0,4 млрд датских крон.

Комментируя событие, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что “украинцы борются не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы”.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил Данию за создание Фонда поддержки Украины, отметив, что такая помощь является залогом общей победы.

— Искренне благодарен парламенту и правительству Дании за создание Фонда поддержки. Более $1 млрд военной, гуманитарной и экономической помощи Украине является залогом приближения нашей общей победы над агрессором и возвращения мира в Европу, — написал он в Twitter.