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Факты / Україна

ВСУ приземлили самолет РФ под Бахмутом

Татьяна Забожко, редактор ленты
Збиття літака під Бахмутом

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в районе Бахмута Донецкой области.

Видео безупречной работы бойцов 93 бригады поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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– Минус Сушка врага под Бахмутом, – подписал обнародованные кадры Андрей Ермак.

Пилот после поражения самолета успел катапультироваться.

На видео можно заметить, как среди густого черного дыма появился белый парашют и спустился на землю.

Как уточнили представители канала UMFT, 15 марта был ликвидирован бомбардировщик Су-24.

Напомним, что к 385-м суткам полномасштабной войны украинские защитники уже успели приземлить 304 вражеских самолета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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