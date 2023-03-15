Март, 15 в 12:47

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в районе Бахмута Донецкой области.

Видео безупречной работы бойцов 93 бригады поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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– Минус Сушка врага под Бахмутом, – подписал обнародованные кадры Андрей Ермак.

Пилот после поражения самолета успел катапультироваться.

На видео можно заметить, как среди густого черного дыма появился белый парашют и спустился на землю.

Как уточнили представители канала UMFT, 15 марта был ликвидирован бомбардировщик Су-24.

Напомним, что к 385-м суткам полномасштабной войны украинские защитники уже успели приземлить 304 вражеских самолета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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