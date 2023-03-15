Десятый Рамштайн и столкновение самолета РФ с дроном США над Черным морем: что происходит на 385-й день войны (онлайн)
Администрация Байдена позволила тысячам украинцев оставаться на территории США еще один год, пишет The Associated Press.
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Сейм Литвы единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией;
Во время заседания Ставки все члены высказались за дальнейшее удержание Бахмута.
Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
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