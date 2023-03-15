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Украину исключили из списка стран, где могли быть проведены матчи Чемпионата мира по футболу 2030 года. В списке остались Испания, Португалия, а место Украины займет Марокко.

Издание The Athletic сообщило, что Украину планируют заменить на Марокко.

Основными причинами для такого решения стали: разрушенная войной инфраструктура, когда же сама война еще не закончилась, уголовные производства против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и территориальная близость Марокко к Испании и Португалии.

Впоследствии спортивный журналист Sky Sports Роб Харрис подтвердил эту информацию.

Монарх Марокко Мохамед VI тоже заявил, что его государство вошло в список стран, где вместе с заявками Испании и Португалии, будет претендовать на проведение ЧМ-2030.