ЗСУ приземлили літак РФ під Бахмутом

Березень, 15 в 12:47

Збройні сили України знищили російський літак у районі Бахмута Донецької області.

Відео бездоганної роботи бійців 93 бригади поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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– Мінус Сушка ворога під Бахмутом, – підписав оприлюднені кадри Андрій Єрмак.

Пілот після ураження літака встиг катапультуватись.

На відео можна помітити, як серед густого чорного диму з’явився білий парашут та спустився на землю.

Як уточнили представники каналу UMFT, 15 березня було ліквідовано бомбардувальник Су-24.

Нагадаємо, що до 385-ї доби повномасштабної війни українські захисники вже встигли приземлити 304 ворожі літаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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