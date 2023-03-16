Март, 16 в 11:47

Украинские военные в Донецкой области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) китайского производства Mugin-5.

Об этом пишет CNN.

Некоторые технологические называют эти аппараты как “дроны Алибабы”, поскольку они были доступны для продажи по цене до 15 тыс. долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao.

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В ночь с пятницы на субботу СБУ сообщила CNN, что их агенты, находящиеся на контролируемой Россией территории, предупредили их о том, что оттуда был запущен БПЛА.

Затем СБУ подняла по тревоге военные подразделения, расположенные в районе города Славянска.

Около двух часов ночи в субботу бойцы 111-й бригады территориальных сил обороны Украины услышали беспилотник над головой и даже увидели мигающий огонек на нем.

— По звуку, по сигнальному огоньку бойцы открыли по нему сильный огонь и сбили БПЛА, — сказал украинский боец Максим.

БПЛА летел на очень низкой высоте — достаточно близко, чтобы сбить его из ручного оружия.

В Донецкой области украинские военные сбили китайский дрон Mugin-5 — CNN / 3 фотографии

Россияне прикрепили к дрону боеприпас весом в 20 кг.

Это один из примеров пример того, как гражданский беспилотник был переоборудован и превращен в оружие, что свидетельствует о быстро меняющихся моделях ведения войны.

Компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их дрон.

Стоит отметить, что на сайте компании в описании каждого из дронов указано, что запрещается использование их продукции в военных целях.

Фото: Mugin UAV