Березень, 16 в 11:47

Українські військові в Донецькій області збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) китайського виробництва Mugin-5.

Про це пише CNN.

Деякі фахівці називають ці апарати “дронами Алібаби”, оскільки вони були доступні для продажу за ціною до 15 тис. доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao.

Зараз дивляться

У ніч із п’ятниці на суботу СБУ повідомила CNN, що їхні агенти, які перебувають на контрольованій Росією території, попередили їх про те, що звідти було запущено БПЛА.

Потім СБУ підняла за тривогою військові підрозділи, розташовані в районі міста Слов’янська.

Близько другої години ночі в суботу бійці 111 бригади територіальних сил оборони України почули безпілотник над головою і навіть побачили миготливий вогник на ньому.

– За звуком, за сигнальним вогником бійці відкрили по ньому сильний вогонь і збили БПЛА, – сказав український боєць Максим.

БПЛА летів на дуже низькій висоті – доволі близько, щоб збити його з ручної зброї.

На Донеччині українські військові збили китайський дрон Mugin-5 – CNN / 3 фотографии

Росіяни прикріпили до дрона боєприпас вагою у 20 кг.

Це один із прикладів того, як цивільний безпілотник був переобладнаний і перетворений на зброю, що свідчить про швидкозмінні моделі ведення війни.

Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній дрон.

Варто зазначити, що на сайті компанії в описі кожного з дронів зазначено, що забороняється використання їхньої продукції у військових цілях.

Фото: Mugin UAV