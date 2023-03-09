“Приземлили” из ПЗРК: пограничники уничтожили российский Орлан-10 возле Бахмута
Фото: Pixabay
В четверг, 9 марта, украинские защитники уничтожили российский беспилотник Орлан-10.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских защитников возле Бахмута. Орлан-10 пограничники “приземлили” из переносного зенитно-ракетного комплекса.
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Также сегодня спецназовцы СБУ уничтожили два российских зенитные-ракетные комплексы — Тop М2 и С-300ВМ.
Вражеские цели украинские защитники поразили с помощью дронов-камикадзе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.