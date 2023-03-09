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Факты / Україна

“Приземлили” из ПЗРК: пограничники уничтожили российский Орлан-10 возле Бахмута

Валентина Чорна, редактор ленты
Безпілотник Орлан-10
Фото: Pixabay

В четверг, 9 марта, украинские защитники уничтожили российский беспилотник Орлан-10.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских защитников возле Бахмута. Орлан-10 пограничники “приземлили” из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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Также сегодня спецназовцы СБУ уничтожили два российских зенитные-ракетные комплексы — Тop М2 и С-300ВМ.

Вражеские цели украинские защитники поразили с помощью дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Госпогранслужба
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