Март, 09 в 20:19

В четверг, 9 марта, украинские защитники уничтожили российский беспилотник Орлан-10.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских защитников возле Бахмута. Орлан-10 пограничники “приземлили” из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Сейчас смотрят

Также сегодня спецназовцы СБУ уничтожили два российских зенитные-ракетные комплексы — Тop М2 и С-300ВМ.

Вражеские цели украинские защитники поразили с помощью дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.