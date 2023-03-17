Березень, 17 в 17:38

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання від Словаччини багатоцільових винищувачів МіГ-29.

Про це поінформував у своєму Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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– Зі свого боку, під час засідання Кабміну ми затвердили проєкт угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно й злагоджено, аби наші військові якнайшвидше отримали нові “крила”, – наголосив Шмигаль.

Він подякував прем’єру Словаччини Едуарду Геґеру за підтримку України та наближення перемоги нашої країни у війні.

За даними ЗМІ, 17 березня Словаччина схвалила не лише надання 13 винищувачів МіГ-29, а й безоплатне передання Україні частини зенітно-ракетних комплексів Куб.

Бойові літаки МіГ-29 нашій країні також передасть Польща. Точну кількість у Варшаві не озвучують, однак відомо, що перші чотири винищувачі Україна отримає вже найближчими днями.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля