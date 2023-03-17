Март, 17 в 8:18

Вооруженные силы Украины в сутки сожгли почти четыре десятка единиц российской техники и ликвидировали ориентировочно 760 оккупантов.

Потери РФ на 17 марта 2023

личного состава – около 163 320 (+760),

танков ‒ 3 506 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 6 823 (+13),

артиллерийских систем – 2 552 (+13),

реактивных систем залпового огня – 504 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 265,

самолетов – 305,

вертолетов – 290 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 145,

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 401 (+7),

специальной техники – 258 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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