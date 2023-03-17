Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты за сутки потеряли вертолет и по 13 ББМ и артсистем – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в сутки сожгли почти четыре десятка единиц российской техники и ликвидировали ориентировочно 760 оккупантов.

Потери РФ на 17 марта 2023

  • личного состава – около 163 320 (+760),
  • танков ‒ 3 506 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 823 (+13),
  • артиллерийских систем – 2 552 (+13),
  • реактивных систем залпового огня – 504 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 265,
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 145,
  • крылатых ракет ‒ 907,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 401 (+7),
  • специальной техники – 258 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Сейчас смотрят

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка