Оккупанты за сутки потеряли вертолет и по 13 ББМ и артсистем – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины в сутки сожгли почти четыре десятка единиц российской техники и ликвидировали ориентировочно 760 оккупантов.
Потери РФ на 17 марта 2023
- личного состава – около 163 320 (+760),
- танков ‒ 3 506 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 6 823 (+13),
- артиллерийских систем – 2 552 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 504 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 265,
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 145,
- крылатых ракет ‒ 907,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 401 (+7),
- специальной техники – 258 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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