Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— История поддержки Украины является надежной и, откровенно говоря, несравнимая во всем мире, с точки зрения того, какие виды возможностей и какие суммы мы согласились предоставить и продолжаем соглашаться предоставлять Украине.

В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление, еще больше помощи по безопасности от Соединенных Штатов. Мы твердо придерживаемся этого и будем продолжать это делать, — сказал он.