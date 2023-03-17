МиГ-29 от Польши и военная помощь от США, Британии и Литвы: что происходит на 387-й день войны (онлайн)
В Донецкой области украинские военные сбили китайский дрон Mugin-5, сообщили CNN.
Шпионы РФ в Польше отслеживали поставки оружия для Украины и готовили диверсии, чтобы все сорвать.
Украина получила первые французские колесные танки AMX-10 RC, часть из которых уже отправилась на передовую.
ВСУ передали первую партию танковых снарядов калибра 125-мм, сообщила пресс-секретарь Укроборонпрома.
Первые четыре МиГ-29 Украина получит в ближайшие дни, сообщил президент Польши.
Министр обороны Мариуш Блащак спрогнозировал продолжительность войны и, по его словам, это вопрос месяцев.
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