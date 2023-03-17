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Факты / Україна
Илья Нежигай |
МиГ-29 от Польши и военная помощь от США, Британии и Литвы: что происходит на 387-й день войны (онлайн)

МиГ-29 от Польши и военная помощь от США, Британии и Литвы: что происходит на 387-й день войны (онлайн)

В Донецкой области украинские военные сбили китайский дрон Mugin-5, сообщили CNN.

Шпионы РФ в Польше отслеживали поставки оружия для Украины и готовили диверсии, чтобы все сорвать.

Украина получила первые французские колесные танки AMX-10 RC, часть из которых уже отправилась на передовую.

ВСУ передали первую партию танковых снарядов калибра 125-мм, сообщила пресс-секретарь Укроборонпрома.

Первые четыре МиГ-29 Украина получит в ближайшие дни, сообщил президент Польши.

Министр обороны Мариуш Блащак спрогнозировал продолжительность войны и, по его словам, это вопрос месяцев.

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00:36 - 17 марта

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— История поддержки Украины является надежной и, откровенно говоря, несравнимая во всем мире, с точки зрения того, какие виды возможностей и какие суммы мы согласились предоставить и продолжаем соглашаться предоставлять Украине.

В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление, еще больше помощи по безопасности от Соединенных Штатов. Мы твердо придерживаемся этого и будем продолжать это делать, — сказал он.

Источник: Голос Америки

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