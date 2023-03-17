Окупанти за добу втратили гелікоптер і по 13 ББМ та артсистем – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України за добу спалили майже чотири десятки одиниць російської техніки та ліквідували орієнтовно 760 окупантів.
Втрати РФ на 17 березня 2023
- особового складу ‒ близько 163 320 (+760),
- танків ‒ 3 506 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13),
- артилерійських систем – 2 552 (+13),
- реактивних систем залпового вогню – 504 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 265,
- літаків – 305,
- гелікоптерів – 290 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145,
- крилатих ракет ‒ 907,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 258 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.
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