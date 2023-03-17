Окупанти за добу втратили гелікоптер і по 13 ББМ та артсистем – Генштаб

Березень, 17 в 8:18

Збройні сили України за добу спалили майже чотири десятки одиниць російської техніки та ліквідували орієнтовно 760 окупантів.

Втрати РФ на 17 березня 2023

особового складу ‒ близько 163 320 (+760),

танків ‒ 3 506 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13),

артилерійських систем – 2 552 (+13),

реактивних систем залпового вогню – 504 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 265,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145,

крилатих ракет ‒ 907,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7),

спеціальної техніки ‒ 258 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

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