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Факти / Україна

Окупанти за добу втратили гелікоптер і по 13 ББМ та артсистем – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за добу спалили майже чотири десятки одиниць російської техніки та ліквідували орієнтовно 760 окупантів.

Втрати РФ на 17 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 163 320 (+760),
  • танків ‒ 3 506 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13),
  • артилерійських систем – 2 552 (+13),
  • реактивних систем залпового вогню – 504 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 265,
  • літаків – 305,
  • гелікоптерів – 290 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145,
  • крилатих ракет ‒ 907,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 258 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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