Путін має велике бажання в найближчі роки влаштувати глобальний голод – Данілов

Березень, 17 в 17:10

Російський диктатор Володимир Путін має велике бажання влаштувати глобальний голод.

Таку заяву в інтерв’ю Радіо Свобода, зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб у найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки харчових продуктів, скільки ми постачали доти як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися, – сказав він.

Секретар Ради національної безпеки й оборони вважає, що це один із планів Путіна і що з цим треба якомога скоріше покінчити.

Зараз дивляться

– Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які абсолютно зрозумілі. Вони є на столі. Але про них ніхто не говорить. Чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати, – зауважив Данілов.

Також він розповів, що у РНБО є розрахунки, які були представлені президенту і Кабміну. Згідно з ними, коли світ у 2040-2050 роках вийде на населення приблизно у 10 млрд громадян, потрібно буде додатково 265 мільйонів тонн протеїнів.

– Де їх брати – світ не знає. І що більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, то будуть ще більші виклики, – зазначив Данілов.

Раніше ми розповідали, що російські окупаційні війська навмисно мінують поля українських аграріїв, щоб нашкодити сільгоспвиробникам і агросектору України.