Вспыхнул пожар: оккупанты обстреляли Алешки
17 марта россияне обстреляли пока оккупированные Алешки в Херсонской области.
Взрывы в городе раздались около пяти утра.
Местные Telegram-каналы отметили, что захватчики обстреляли населенный пункт из минометов.
Напомним, что россияне уже не в первый раз обстреливают Алешки из минометов.
Об этом факте в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, в частности, неделю назад.
По данным украинской стороны, таким образом оккупанты стремятся дискредитировать Силы обороны Украины.
С такой же целью захватчики, например, 14 февраля обстреляли Чаплынку в Херсонской области.
Однако люди, ставшие тогда свидетелями обстрела, отметили, что ракеты летели с южного направления, очевидно, из Крыма.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.