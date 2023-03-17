Март, 17 в 6:08

17 марта россияне обстреляли пока оккупированные Алешки в Херсонской области.

Взрывы в городе раздались около пяти утра.

Местные Telegram-каналы отметили, что захватчики обстреляли населенный пункт из минометов.

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Напомним, что россияне уже не в первый раз обстреливают Алешки из минометов.

Об этом факте в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, в частности, неделю назад.

По данным украинской стороны, таким образом оккупанты стремятся дискредитировать Силы обороны Украины.

С такой же целью захватчики, например, 14 февраля обстреляли Чаплынку в Херсонской области.

Однако люди, ставшие тогда свидетелями обстрела, отметили, что ракеты летели с южного направления, очевидно, из Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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