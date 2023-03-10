Март, 10 в 6:41

Российские войска обстреляли из минометов Алешки на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом сообщили 10 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, россияне в очередной раз совершают преступные действия, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины.

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Напомним, что 14 февраля российские оккупационные войска для дискредитации ВСУ обстреляли Чаплынку в Херсонской области.

Люди, ставшие свидетелями обстрела, утверждают, что ракеты летели с южного направления, очевидно, из Крыма.

Тем временем в Рубежном Луганской области оккупанты, прикрываясь мирными жителями, размещают личный состав в жилых кварталах.

Военнослужащие оккупационных войск, отмечают в Генштабе ВСУ, расселяются на первом и втором этажах, а те этажи, что выше, оставляют для проживания гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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