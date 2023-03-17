Вирує пожежа: окупанти обстріляли Олешки
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17 березня росіяни обстріляли поки що окуповані Олешки в Херсонській області.
Вибухи в місті пролунали близько п’ятої ранку.
Місцеві Telegram-канали зауважили, що загарбники обстріляли населений пункт із мінометів.
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