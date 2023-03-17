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Факти / Україна

Вирує пожежа: окупанти обстріляли Олешки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вирує пожежа: окупанти обстріляли Олешки

17 березня росіяни обстріляли поки що окуповані Олешки в Херсонській області.

Вибухи в місті пролунали близько п’ятої ранку.

Місцеві Telegram-канали зауважили, що загарбники обстріляли населений пункт із мінометів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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