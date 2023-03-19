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Факты / Світ

Очень символично. Подоляк отреагировал на обещание Минюста Германии арестовать Путина

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал “символическим” обещание Германии арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

Об этом он написал в Twitter.

— Безупречно. Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления “подозреваемого Путина В.В.” в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и грубого насилия над украинскими детьми, — говорится в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн сообщил, что Германия арестует президента РФ Владимира Путина, если тот ступит на их землю.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такое решение МУС в Гааге доказывает, что “никто не выше закона”.

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