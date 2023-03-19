Очень символично. Подоляк отреагировал на обещание Минюста Германии арестовать Путина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал “символическим” обещание Германии арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
Об этом он написал в Twitter.
— Безупречно. Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления “подозреваемого Путина В.В.” в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и грубого насилия над украинскими детьми, — говорится в сообщении.
Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме ???????? першою жорстко розставила акценти: у разі появи «підозрюваного Путіна В.В.» у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над ???????? дітьми.Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн сообщил, что Германия арестует президента РФ Владимира Путина, если тот ступит на их землю.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такое решение МУС в Гааге доказывает, что “никто не выше закона”.