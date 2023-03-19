Март, 19 в 9:53

Германия арестует президента России Владимира Путина, если тот ступит на землю.

Об этом сообщил министр юстиции Германии Марко Бушман.

– Я рассчитываю на то, что Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и к государствам, ратифицировавшим Римский устав, с запросом о выполнении ордера на арест, – отметил Марко Бушман.

Тогда, говорит министр юстиции, Германия будет обязана арестовать президента РФ Путина, если он попадет на их территорию, и передать его МУС.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такое решение МУС в Гааге доказывает, что “никто не выше закона”.

После выдачи ордеров Владимира Путина и Марию Львову-Белову могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав МУС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

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