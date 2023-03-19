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Факти / Світ

Дуже символічно. Подоляк відреагував на обіцянку Мін’юсту Німеччини заарештувати Путіна

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав “символічною” обіцянку Німеччини арештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Про це він написав у Twitter.

– Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи “підозрюваного Путіна В. В.” у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми, – йдеться в повідомленні.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн повідомив, що Німеччина заарештує президента РФ Володимира Путіна, якщо той ступить на їхню землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що таке рішення МКС у Гаазі доводить, що “ніхто не вищий за закон”.

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