Пригожин шукає причини, щоб пояснити неможливість захоплення Бахмута – ISW

Березень, 19 в 13:30

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин шукає причини, щоб пояснити, чому наступ його ПВК у районі Бахмута Донецької області наближається до кульмінації.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили тези, озвучені Пригожиним в інтерв’ю пов’язаному із ним виданню РІА ФАН 17 березня.

Зокрема, в оприлюдненому інтерв’ю Пригожин закликав російські війська готуватися до контрнаступів ЗСУ “в Бєлгородській області, у районі Кремінної, Бахмута, у бік Донецька та в Запорізькій області”, які, за його словами, розпочнуться із середини квітня.

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– Імовірно, Пригожин заговорив про достатню бойову потужність ЗСУ для масштабного контрнаступу, щоб виправдати нездатність ПВК Вагнера завершити захоплення чи оточення Бахмута, – припускають аналітики ISW.

До слова, раніше американські аналітики припускали, що вагнерівці атакують населені пункти на північ та північний захід від Бахмута, які легше захопити, тому що не здатні до тактичних успіхів у самому місті.

Пояснював такі кроки Пригожин тоді забезпеченням безпеки флангів під час підготовки до українських контрнаступів.

Ще одна теза, якою Пригожин, імовірно, прикривається, щоб виправдати відсутність прогресу ПВК Вагнера в Бахмуті, – це кількість Сил оборони в місті.

За словами власника приватної військової компанії, у Бахмуті зараз зосереджено щонайменше 19 тис. українських військових.

Не виключено, що інтерв’ю Пригожина було й таким собі закликом до армії РФ для збереження ресурсів перед контрнаступами ЗСУ.

– Заяви Пригожина про неминучість українського контрнаступу є свідченням того, що власник ПВК Вагнера вірить у те, що російські сили незабаром втратять ініціативу перед Україною і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати призупинені або невдалі наступи в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки чи Вугледара, – вважають в ISW.

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