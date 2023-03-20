В Италии военные ВСУ завершили учения на системах ПВО SAMP/T — СМИ

Март, 19 в 22:43

20 украинских военных завершили обучение в Италии на системах противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом сообщает издание Il Giornale d’Italia.

Подготовка проходила на военной базе Сабаудия в департаменте Лацио (в окрестностях Рима), на территории штаба зенитно-артиллерийского управления сухопутных войск Италии.

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По данным издания, учебный процесс проходил в режиме секретности.

— Точно неизвестно, когда военные прибыли из Киева, их перевезли специальным рейсом в Пратика-ди-Мари (Рим) и Сабаудию. Они не могут покинуть казармы. Тысячи итальянских солдат, дислоцированных на этих базах, запрещено общаться с гостями, — говорится в статье.

Другие военные из Киева, как стало известно изданию из сообщения Минобороны, учились в пехотной школе Чезано (Рим) вождению бронемашин.

Дальнейшие планы обучения в Италии военнослужащих ВСУ, если таковые существуют, не раскрываются.

Недавно Минобороны Британии показало обучение украинских воинов на боевых танках Challenger 2.

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Фото: Алексей Резников