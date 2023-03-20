В Італії військові ЗСУ завершили навчання на системах ППО SAMP/T – ЗМІ
20 українських військових завершили навчання в Італії на системах протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це повідомляє видання Il Giornale d’Italia.
Підготовка проходила на військовій базі Сабаудія в департаменті Лаціо (на околицях Риму), на території штабу зенітно-артилерійського управління сухопутних військ Італії.
За даними видання, навчальний процес проходив у режимі секретності.
– Точно невідомо, коли військові прибули з Києва, їх перевезли спеціальним рейсом до Пратіка-ді-Мари (Рим) та Сабаудії. Вони не можуть покинути казарми. Тисячі італійських солдатів, дислокованих на цих базах, заборонено спілкуватися з гостями, – йдеться у статті.
Інші військові з Києва, як стало відомо виданню з повідомлення Міноборони, навчалися у піхотній школі Чезано (Рим) водінню бронемашин.
Подальші плани навчання в Італії військовослужбовців ЗСУ, якщо такі існують, не розкриваються.
Нещодавно Міноборони Британії показало навчання українських воїнів на бойових танках Challenger 2.
Фото: Олексій Резніков