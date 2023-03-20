В Італії військові ЗСУ завершили навчання на системах ППО SAMP/T – ЗМІ

Березень, 19 в 22:43

20 українських військових завершили навчання в Італії на системах протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє видання Il Giornale d’Italia.

Підготовка проходила на військовій базі Сабаудія в департаменті Лаціо (на околицях Риму), на території штабу зенітно-артилерійського управління сухопутних військ Італії.

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За даними видання, навчальний процес проходив у режимі секретності.

– Точно невідомо, коли військові прибули з Києва, їх перевезли спеціальним рейсом до Пратіка-ді-Мари (Рим) та Сабаудії. Вони не можуть покинути казарми. Тисячі італійських солдатів, дислокованих на цих базах, заборонено спілкуватися з гостями, – йдеться у статті.

Інші військові з Києва, як стало відомо виданню з повідомлення Міноборони, навчалися у піхотній школі Чезано (Рим) водінню бронемашин.

Подальші плани навчання в Італії військовослужбовців ЗСУ, якщо такі існують, не розкриваються.

Нещодавно Міноборони Британії показало навчання українських воїнів на бойових танках Challenger 2.

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Фото: Олексій Резніков