Минобороны Британии показало обучение украинских воинов на боевых танках Challenger 2

Воины Вооруженных сил Украины проходят военную подготовку на основном боевом танке Великобритании. В Министерстве обороны Британии обнародовали видео, на котором можно увидеть обучение бойцов.

???????? Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank.

???? The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vIyNyTm47d

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 18, 2023