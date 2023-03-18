Минобороны Британии показало обучение украинских воинов на боевых танках Challenger 2

Март, 18 в 16:18

Воины Вооруженных сил Украины проходят военную подготовку на основном боевом танке Великобритании. В Министерстве обороны Британии обнародовали видео, на котором можно увидеть обучение бойцов.

— Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу, — говорится в сообщении.

???????? Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank. ???? The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom. Сейчас смотрят ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vIyNyTm47d — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 18, 2023

На кадрах можно заметить, как военнослужащие Вооруженных сил Украины усиленно оттачивают навыки обращения с британскими боевыми танками.

Недавно премьер-министр Британии Риши Сунак в разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что его страна выделит Украине танки Challenger 2.