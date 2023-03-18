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Факты / Світ / Мировые новости

Минобороны Британии показало обучение украинских воинов на боевых танках Challenger 2

Юля Захарченко, редактор ленты
Challenger 2
Фото: Getty Images

Воины Вооруженных сил Украины проходят военную подготовку на основном боевом танке Великобритании. В Министерстве обороны Британии обнародовали видео, на котором можно увидеть обучение бойцов.

— Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу, — говорится в сообщении.

На кадрах можно заметить, как военнослужащие Вооруженных сил Украины усиленно оттачивают навыки обращения с британскими боевыми танками.

Недавно премьер-министр Британии Риши Сунак в разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что его страна выделит Украине танки Challenger 2.

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