Март, 20 в 18:00

Информация о якобы 100 тыс. потерь в Вооруженных силах Украины не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Интерфакс-Украина, комментируя сообщения западных СМИ.

– Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тыс. потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тыс. – это совершенно не соответствует действительности, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что соотношение потерь на фронте в Украине сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, а иногда 1 к 10 в пользу украинских войск. То есть потери российских оккупационных войск значительно выше.

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Данилов напомнил, что костяк армии Украины состоял из опытных военных, которые были подготовлены после начала войны в 2014 году.

– Мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто сумасшедшие, – добавил он.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, секретарь СНБО заявил, что ВСУ сорвали уже третий план наступления оккупантов. В связи с этим российские войска не могут продвигаться дальше и бросают в Бахмут своих солдат, “как в котел”.

Недавно издание Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что за год полномасштабной войны якобы погибли или получили ранения более 100 тыс. украинских военных, в том числе наиболее опытные. И много потерь произошло именно в районе Бахмута. Алексей Данилов опроверг информацию этого издания.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в Бахмуте продолжаются активные боевые действия и ВСУ имеют успех на некоторых участках, а также уничтожают наступательный потенциал врага.

Фото: СНБО