Березень, 20 в 18:00

Інформація про начебто 100 тис. втрат у Збройних силах України не відповідає дійсності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, коментуючи повідомлення західних ЗМІ.

– Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тис. втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тис. – це абсолютно не відповідає дійсності, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що співвідношення втрат на фронті в Україні зараз становить 1 до 7, 1 до 8, а подеколи 1 до 10 на користь українських військ. Тобто втрати російських окупаційних військ значно вищі.

Зараз дивляться

Данілов нагадав, що кістяк армії України складався з досвідчених військових, які були підготовлені після початку війни в 2014 році.

– Ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. По багатьох напрямках у них були втрати просто шалені, – додав він.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, секретар РНБО заявив, що ЗСУ зірвали уже третій план наступу окупантів. У зв’язку з цим російські війська не можуть просуватися далі та кидають у Бахмут своїх солдат, “як у котел”.

Нещодавно видання Politico із посиланням на американських чиновників писало, що за рік повномасштабної війни начебто загинули або зазнали поранень понад 100 тис. українських військових, зокрема найдосвідченіші. І багато втрат відбулося саме в районі Бахмута. Олексій Данілов спростував інформацію цього видання.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у Бахмуті тривають активні бойові дії і ЗСУ мають успіхи на деяких ділянках, а також знищують наступальний потенціал ворога.

Фото: РНБО