РФ несет до 1,5 тыс. потерь ежедневно, преимущественно в Бахмуте — чиновник НАТО
Некоторые из чиновников НАТО оценивают ежедневные потери оккупационных сил РФ в боях против украинских защитников в 1,5 тыс. человек. Речь идет как об убитых, так и раненых.
Об этом 17 марта журналисту The Guardian Дэну Сабо рассказал высокопоставленный чиновник организации Североатлантического договора на условиях анонимности.
— Россия несет “1200, 1300 и даже 1500” потерь в день в своем нынешнем наступлении, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых к раненым составляет один к трем, — цитирует Сабо представителя НАТО.
По данным журналиста, Украина тоже теряет людей, но “на порядок меньше”. Более конкретные данные высокопоставленный чиновник НАТО не привел. В частности, с обеих сторон расходуется “несколько тысяч” снарядов ежедневно, добавил чиновник Североатлантического союза.
Представитель НАТО не смог ответить, как долго продлится битва за Бахмут.
— Линия фронта в городе проходит вдоль реки, которая стала “зоной смерти”. Мрачные, интенсивные бои, хотя есть признаки того, что обстрелы несколько уменьшаются, — цитирует чиновника союза Ден Сабо.
В НАТО также рассказали, что сегодня расходы на боеприпасы в Украине пока опережают западное производство, но нет никаких признаков того, что защитники Бахмута теряют город. В то же время на западе Бахмута есть защищенное кольцо холмов, куда украинская армия может отступить в случае необходимости, отметил представитель Североатлантического союза.
— Контрнаступление Украины может быть относительно быстрым, а может и не быть. Россияне опасаются наступления к югу от Запорожья или на север Луганска. Первая половина года является критически важной для Украины для тренировок и наращивания потенциала, — добавил чиновник.
По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 марта российские потери среди личного состава составляли 760 человек.