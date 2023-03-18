Март, 17 в 22:22

Некоторые из чиновников НАТО оценивают ежедневные потери оккупационных сил РФ в боях против украинских защитников в 1,5 тыс. человек. Речь идет как об убитых, так и раненых.

Об этом 17 марта журналисту The Guardian Дэну Сабо рассказал высокопоставленный чиновник организации Североатлантического договора на условиях анонимности.

— Россия несет “1200, 1300 и даже 1500” потерь в день в своем нынешнем наступлении, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых к раненым составляет один к трем, — цитирует Сабо представителя НАТО.

По данным журналиста, Украина тоже теряет людей, но “на порядок меньше”. Более конкретные данные высокопоставленный чиновник НАТО не привел. В частности, с обеих сторон расходуется “несколько тысяч” снарядов ежедневно, добавил чиновник Североатлантического союза.

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Представитель НАТО не смог ответить, как долго продлится битва за Бахмут.

— Линия фронта в городе проходит вдоль реки, которая стала “зоной смерти”. Мрачные, интенсивные бои, хотя есть признаки того, что обстрелы несколько уменьшаются, — цитирует чиновника союза Ден Сабо.

В НАТО также рассказали, что сегодня расходы на боеприпасы в Украине пока опережают западное производство, но нет никаких признаков того, что защитники Бахмута теряют город. В то же время на западе Бахмута есть защищенное кольцо холмов, куда украинская армия может отступить в случае необходимости, отметил представитель Североатлантического союза.

— Контрнаступление Украины может быть относительно быстрым, а может и не быть. Россияне опасаются наступления к югу от Запорожья или на север Луганска. Первая половина года является критически важной для Украины для тренировок и наращивания потенциала, — добавил чиновник.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 марта российские потери среди личного состава составляли 760 человек.