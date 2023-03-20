Март, 20 в 12:52

В Украине суд наложил арест на все имущество руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, под арест попали активы на общую стоимость почти 50 млн грн. Речь идет об:

элитном гостиничном комплексе в Буковеле, общая площадь которого превышает 1,2 тыс. кв. м;

квартире в центральном районе Киева общей площадью более 200 кв. м;

двух паркоместах в Киеве;

пяти земельных участках площадью более 1 га в столичном регионе, Ивано-Франковской области, а также во временно оккупированной Ялте.

Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz GL 550.

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Во время обысков в квартире охранника Януковича в Киеве правоохранители обнаружили: 13 единиц оружия, в том числе коллекционного; более 5,6 тыс. патронов; а также черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, документы, мобильные телефоны и компьютеры.

– В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины, — отметили в СБУ.

Расследование осуществляется по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).

В ведомстве не озвучивают фамилию фигуранта дела. В Офисе генпрокурора уточнили, что арест наложен на имущество начальника службы безопасности Януковича, занимавшего этот пост в течение 2008-2012 годов.

По информации следствия, он покинул подконтрольную Украине территорию вне пунктов пропуска во время вооруженной агрессии РФ.

– Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и АР Крым, финансировал действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и осуществлял действия, направленные на помощь государству-агрессору, — проинформировали в Офисе генпрокурора. Так, фигурант дела не позже декабря 2022 года возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ. Вместе с губернатором он побывал 26 декабря во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область).

В начале марта сообщалось, что Виктора Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу.