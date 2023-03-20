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Факты / Україна

Гостиничный комплекс, квартира, авто: арестовано имущество руководителя охраны Януковича на 50 млн грн

Юлия Соколова, редактор ленты
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
Фото: СБУ

В Украине суд наложил арест на все имущество руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, под арест попали активы на общую стоимость почти 50 млн грн. Речь идет об:

  • элитном гостиничном комплексе в Буковеле, общая площадь которого превышает 1,2 тыс. кв. м;
  • квартире в центральном районе Киева общей площадью более 200 кв. м;
  • двух паркоместах в Киеве;
  • пяти земельных участках площадью более 1 га в столичном регионе, Ивано-Франковской области, а также во временно оккупированной Ялте.

Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz GL 550.

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СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
Гостиничный комплекс, квартира, авто: арестовано имущество руководителя охраны Януковича на 50 млн грн / 12 фотографий

Во время обысков в квартире охранника Януковича в Киеве правоохранители обнаружили: 13 единиц оружия, в том числе коллекционного; более 5,6 тыс. патронов; а также черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, документы, мобильные телефоны и компьютеры.

– В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины, — отметили в СБУ.

Расследование осуществляется по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).

В ведомстве не озвучивают фамилию фигуранта дела. В Офисе генпрокурора уточнили, что арест наложен на имущество начальника службы безопасности Януковича, занимавшего этот пост в течение 2008-2012 годов.

По информации следствия, он покинул подконтрольную Украине территорию вне пунктов пропуска во время вооруженной агрессии РФ.

– Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и АР Крым, финансировал действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и осуществлял действия, направленные на помощь государству-агрессору, — проинформировали в Офисе генпрокурора.

Так, фигурант дела не позже декабря 2022 года возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ. Вместе с губернатором он побывал 26 декабря во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область).

В начале марта сообщалось, что Виктора Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу.

Источники: СБУ, Офис генпрокурора
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