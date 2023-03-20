Березень, 20 в 12:52

В Україні суд наклав арешт на все майно керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, під арешт потрапили активи на загальну вартість майже 50 млн грн. Йдеться про:

елітний готельний комплекс у Буковелі, загальна площа якого перевищує 1,2 тис. кв. м;

квартиру в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м;

два паркомісця в Києві;

п’ять земельних ділянок площею понад 1 га в столичному регіоні, Івано-Франківській області, а також в тимчасово окупованій Ялті.

Крім того, арештовано автомобіль Mercedes-Benz GL 550.

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Під час обшуків у квартирі охоронця Януковича в Києві правоохоронці виявили: 13 одиниць зброї, зокрема колекційної; більш ніж 5,6 тис. набоїв; а також чорнові записи із доказами протиправної діяльності, документи, мобільні телефони та комп’ютери.

– Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України, – зазначили в СБУ.

Розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України).

У відомстві не озвучують прізвища фігуранта справи. В Офісі генпрокурора уточнили, що арешт накладено на майно начальника служби безпеки Януковича, який обіймав цю посаду упродовж 2008-2012 років.

За інформацією слідства, він залишив підконтрольну Україні територію поза пунктами пропуску під час збройної агресії РФ.

– Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та АР Крим, фінансував дії, вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії, спрямовані на пособництво державі-агресору, – поінформували в Офісі генпрокурора.

Так, фігурант справи не пізніше грудня 2022 року очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ. Разом із губернатором він побував 26 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область).

На початку березня повідомлялося, що Віктора Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства й організації незаконного переправлення через держкордон.