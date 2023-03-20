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Факти / Україна

Готельний комплекс, квартира, авто: арештовано майно керівника охорони Януковича на 50 млн грн

Юлія Соколова, редакторка стрічки
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
Фото: СБУ

В Україні суд наклав арешт на все майно керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, під арешт потрапили активи на загальну вартість майже 50 млн грн. Йдеться про:

  • елітний готельний комплекс у Буковелі, загальна площа якого перевищує 1,2 тис. кв. м;
  • квартиру в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м;
  • два паркомісця в Києві;
  • п’ять земельних ділянок площею понад 1 га в столичному регіоні, Івано-Франківській області, а також в тимчасово окупованій Ялті.

Крім того, арештовано автомобіль Mercedes-Benz GL 550.

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СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
СБУ арештувала майно охоронця Януковича
Готельний комплекс, квартира, авто: арештовано майно керівника охорони Януковича на 50 млн грн / 12 фотографий

Під час обшуків у квартирі охоронця Януковича в Києві правоохоронці виявили: 13 одиниць зброї, зокрема колекційної; більш ніж 5,6 тис. набоїв; а також чорнові записи із доказами протиправної діяльності, документи, мобільні телефони та комп’ютери.

– Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України, – зазначили в СБУ.

Розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України).

У відомстві не озвучують прізвища фігуранта справи. В Офісі генпрокурора уточнили, що арешт накладено на майно начальника служби безпеки Януковича, який обіймав цю посаду упродовж 2008-2012 років.

За інформацією слідства, він залишив підконтрольну Україні територію поза пунктами пропуску під час збройної агресії РФ.

– Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та АР Крим, фінансував дії, вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії, спрямовані на пособництво державі-агресору, – поінформували в Офісі генпрокурора.

Так, фігурант справи не пізніше грудня 2022 року очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ. Разом із губернатором він побував 26 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область).

На початку березня повідомлялося, що Віктора Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства й організації незаконного переправлення через держкордон.

Джерела: СБУ, Офіс генпрокурора
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