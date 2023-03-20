Не думаю, що це станеться: Данілов про надання Китаєм військової підтримки Росії

Березень, 20 в 17:22

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не вважає, що Китай у перспективі надаватиме військову підтримку РФ у її війні проти України. Водночас він зазначив, якщо це станеться, то наша держава фактично визнає участь Китаю в агресії на боці Росії.

– Не думаю, що це (надання Китаєм військової допомоги РФ. – Ред.) відбудеться. Якщо Китай піде відкрито постачати зброю для Росії, то фактично братиме участь у війні на боці агресора, – заявив Данілов в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Секретар РНБО зазначив, що у Китаю зараз є свій комплекс внутрішніх проблем, які він має вирішувати. Зокрема, серед них назвав уповільнення економічного зростання й уповільнення темпів зростання населення.

– Тобто у них також будуть великі виклики, – сказав він.

Нагадаємо, що очільник КНР Сі Цзіньпін відвідає РФ 20-22 березня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

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