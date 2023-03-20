Март, 20 в 21:48

Решение Европейского Союза о поставках Украине 1 млн боеприпасов — это стратегический шаг к победе над государством-террористом.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Наши европейские партнеры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения — €2 млрд. Предусмотрены как безотлагательные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом, — сказал глава государства.

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Также Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и всех американцев за новый военной пакет помощи на $350 млн.

По словам главы государства, круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется.

— Недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание — вполне справедливое и законное — за само первоначальное преступление, которое породило все остальные преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание, — отметил Зеленский.

Сегодня этот вопрос, а также совместная работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне, во время конференции министров юстиции Европы.

Зеленский обратился к участникам Конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан.