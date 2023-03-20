Березень, 20 в 21:48

Рішення Європейського Союзу щодо постачання Україні 1 млн боєприпасів – це стратегічний крок до перемоги над державою-терористом.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – €2 млрд. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом, – сказав глава держави.

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Також Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всім американцям за новий пакет військової допомоги на $350 млн.

За словами глави держави, коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється.

– Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення, – зазначив Зеленський.

Сьогодні це питання, а також спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи.

Зеленський звернувся до учасників Конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний.