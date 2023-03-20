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США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн – Блінкен

Юля Захарченко, редакторка стрічки
США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн – Блінкен
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $350 млн. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що цей пакет міститиме більше боєприпасів для реактивних артилерійських систем HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley, ракет HARM, протитанкової зброї та річкових човнів.

Міноборони США опублікувало зміст нового пакету військової допомоги для України на $350 млн:

Зараз дивляться
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMS);
  • 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
  • комплекси протитанкової зброї АТ-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • важкі паливні танкери;
  • тепловізійні системи, оптика й лазерні далекоміри;
  • річкові патрульні катери;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Нещодавно США виділили новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.

Тоді оголосили про боєприпаси для HIMARS та гаубиць, які США раніше надали Україні, а також більше переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором.

Водночас США виділили $10 млн для підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані після атак Росії ракетами та дронами.

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