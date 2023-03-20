США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн – Блінкен
Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $350 млн. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Зазначається, що цей пакет міститиме більше боєприпасів для реактивних артилерійських систем HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley, ракет HARM, протитанкової зброї та річкових човнів.
Міноборони США опублікувало зміст нового пакету військової допомоги для України на $350 млн:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMS);
- 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- важкі паливні танкери;
- тепловізійні системи, оптика й лазерні далекоміри;
- річкові патрульні катери;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
Нещодавно США виділили новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.
Тоді оголосили про боєприпаси для HIMARS та гаубиць, які США раніше надали Україні, а також більше переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором.
Водночас США виділили $10 млн для підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані після атак Росії ракетами та дронами.