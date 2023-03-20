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Факты / Україна

В Черном и Азовском море РФ не держит носителей Калибров – Военно-морские силы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
калібр

По состоянию на 20 марта в Черном и Азовском море РФ не держит носителей крылатых ракет Калибр.

Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

— По состоянию на 20 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, в Азовском море – один вражеский корабль, в Средиземном море — до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет Калибр, общий залп — до 20 ракет, — указывается в уведомлении.

К слову 18 марта представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками врага.

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