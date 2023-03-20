Оборона на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 390 сутки войны (онлайн)

Украинские воины нанесли удар по скоплению российской пехоты в Бахмуте Донецкой области.

20 украинских военных уже учатся управлять системами ПВО SAMP-T. Еще часть солдат учится использовать бронетехнику в одной из пехотных школ итальянской столицы.

Враг совершил удар по жилому дому в Васильевском районе в Запорожье. Российский Град унес жизни трех человек в Каменском, еще двое получили ранения.

Оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута, заявил спикер Восточной группировки войск Череватый.

Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2.