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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Оборона на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 390 сутки войны (онлайн)

Оборона на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 390 сутки войны (онлайн)

Украинские воины нанесли удар по скоплению российской пехоты в Бахмуте Донецкой области.

20 украинских военных уже учатся управлять системами ПВО SAMP-T. Еще часть солдат учится использовать бронетехнику в одной из пехотных школ итальянской столицы.

Враг совершил удар по жилому дому в Васильевском районе в Запорожье. Российский Град унес жизни трех человек в Каменском, еще двое получили ранения.

Оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута, заявил спикер Восточной группировки войск Череватый.

Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2.

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00:19 - 20 марта

Реалистично переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться в конце 2023 года.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииОльга Стефанишина.

Она добавила, что правительство Украины начало самооценку национального законодательства к праву ЕС и планирует представить ее до конца мая, после чего в процесс сближения к европейскому законодательству может активно включиться бизнес.

— В конце мая… представим дорожную карту, что нам надо сделать… Бизнес должен определить свои красные линии, просчитать финансовые расходы, с мая сможете начать это делать, мы представим свое видение и свой путь, – сказал она.

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00:00 - 20 марта

Решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина запущен процесс привлечения к ответственности лидеров РФ за преступления в Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и злодеяния, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине, — говорит он.

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