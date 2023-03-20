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Факти / Україна

У Чорному та Азовському морі РФ не тримає носіїв Калібрів – Військово-морські сили

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
калібр

Станом на 20 березня у Чорному та Азовському морі РФ не тримає носіїв крилатих ракет Калібр.

Про у Facebook повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

– Станом на 20 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів, в Азовському морі – один ворожий корабель, у Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет Калібр, загальний залп – до 20 ракет, – зазначається у повідомленні.

До речі, 18 березня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

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