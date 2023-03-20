Март, 20 в 14:29

В Киеве с 26 марта 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

Соответствующий указ подписал начальник КГВА Сергей Попко.

— Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас разрешают война и ситуация с безопасностью, — сообщил он.

В КГВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

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Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

— В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие, — информирует КГВА.

Отмечается, что выходить на улицу можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.